Proiectul "Investim in viitor si educatie la Bujoreni", finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), va fi implementat in scurt timp in unitatile de invatamant din comuna Bujoreni. Primarul Gheorghe GINGU a semnat, zilele trecute, contractul de finantare, urmand a se organiza licitatia conform legislatiei in vigoare. Investitia se ridica la suma de peste 845.000 de lei si presupune: asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant ... citeste toata stirea