SE CAUTA CONSTRUCTOR pentru cel mai mare proiect al judetului Valcea

In data de 23 mai 2024, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a fost publicat anuntul pentru procedura de achizitie publica a contractului de proiectare si executie lucrari pentru noua Centrala in cogenerare pe care Consiliul Judetean Valcea o va construi in sudul municipiului Ramnicu Valcea, la CET Govora.Valoarea estimata a contractului de proiectare si executie lucrari este de 544.032.957 lei (fara TVA), iar termenul de depunere a ofertelor este 28 iunie 2024. Dupa aceasta ... citește toată știrea