Suntem in plin an pre-electoral, iar scenariile si zvonurile cu privire la viitoarele candidaturi, viitoarele proiectii politice sau aliante intre partide se propaga in spaiul public ca un tavalug si devin, la un moment dat, adevarate teorii ale consipiratiei. In acest context si tinand cont de faptul ca, aparent, functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea este cea mai vanata si dezbatuta in acest moment, presedintele PSD Valcea, Constantin Radulescu, a lamurit unele aspecte. Asta si ... citeste toata stirea