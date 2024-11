Se deschide Targul "Decembrie Magic" la Ramnicu Valcea. Iluminatul festiv se aprinde in tot orasul

Startul sarbatorilor de iarna se va da, la Ramnicu Valcea, sambata, 30 noiembrie 2024. Cu ocazia praznuirii Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, la ora 18.00, in centrul Ramnicului, se va deschide Targul "Decembrie Magic" si se va aprinde iluminatul festiv, inclusiv in bradul de Craciun, moment ce va fi urmat de un spectacol sustinut de Surorile Osoianu si de Irina Rimes. La ora 19.45, un foc de artificii va marca intrarea oficiala a Ramnicului in sezonul sarbatorilor.Spectacolul ... citește toată știrea