SE EXECUTA lucrari de conectare la retea. APAVIL opreste, temporar, apa potabila intr-un sat din Mihaesti

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de conectare la reteaua de apa potabila din PEHD, Dn110mm din comuna Mihaesti, strada Hidrocentralei, a conductei din PEHD D110 mm aflata in curs de executie in comuna Mihaesti, satul Stuparei, Drumul National 64, va comunicam ca, in data de 16 noiembrie 2024, intre orele 09.00 - 13.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile. Vor fi afectati consumatorii din comuna Mihaesti (satul Stuparei) care sunt bransati la conducta din PEHD Dn 110mm, de ... citește toată știrea