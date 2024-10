Se implinesc sase luni de la accidentul care, intr-o societate normala, ar fi scos oamenii in strada. LA NOI...

AICI, AICIsi AICIputeti citi alte stiri despre acest subiect.Vineri, 19 aprilie 2024, orele dupa-amiezii. Primim informatii ca, pe Calea lui Traian, in cartierul Nord din municipiul Ramnicu Valcea (in zona Cimitirului Cetatuia), s-a produs un grav accident rutier. In scurt timp, avem si primele imagini de acolo, in care un echipaj de la ambulanta se vede cum incearca sa il resusciteze pe soferul care condusese masina ce devenise grav avariata dupa producerea accidentului. Cele 45 de minute ... citește toată știrea