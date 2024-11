Se intrerupe alimentarea cu apa potabila pe o strada din sudul Ramnicului

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila pe conducta de distributie din PEHD D 200mm, la legatura hidrantului Dn100mm existent pe strada Stolniceni, in data de 28 noiembrie 2024 (joi), intre orele 09.00-17.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea, strada Stolniceni, din dreptul imobilului cu nr. 164 pana la intersectia cu Colonia Nuci (partea dreapta de mers, directia Ramnicu Valcea - Dragasani) si ... citește toată știrea