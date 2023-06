Cristian Nedelcu este, fara indoiala, un primar gospodar, pus pe treaba, care a realizat o mare parte din proiectele pe care si le-a propus. La Dragasani a inceput, usor - usor, schimbarea la fata a localitatii, primarul Nedelcu fiind convins ca numai prin implementarea unor proiecte de amploare si prin atragere de fonduri europene si guvernamentale, un oras se poate dezvolta armonios. S-au facut investitii in sanatate, in invatamant, in infrastructura, in sport etc. Sigur, proiectele de ... citeste toata stirea