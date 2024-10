SE LUCREAZA la una dintre cladirile DGASPC din Ramnicu Valcea. Aici vor fi oferite servicii de recuperare neuromotorie

La inceputul acestei saptamani, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a vizitat santierul deschis la una dintre cladirile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Valcea. Aici, in municipiul Ramnicu Valcea, sunt in plina desfasurare lucrari de modernizare la parterul cladirii. Pana la sfarsitul anului, locatia va fi una moderna si pregatita sa ofere servicii de recuperare neuromotorie pentru persoane adulte. In final, centrul va fi si ... citește toată știrea