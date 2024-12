SE MODIFICA in totalitate sistemul de colectare a deseurilor din Ramnicu Valcea. VEZI unde au fost montate primele insule ecologice

Unul dintre cele mai importante proiecte destinate imbunatatirii colectarii separate a deseurilor a inceput sa fie implementat in Ramnicu Valcea. Cu o finantare de aproape 2,5 milioane de euro in cadrul PNRR, in municipiu se vor amplasa 150 de insule ecologice supraterane in toate cartierele de blocuri ale orasului, sisteme ce vor functiona pe baza de cartele digitale de acces, cu containere separate pentru hartie si carton, plastic si metal, deseuri de sticla, biodegradabile si reziduale, ... citește toată știrea