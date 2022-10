Se opreste apa potabila la Calimanesti

In data de 18.10 2022, intre orele 9:00 - 14:00, se va intrerupe furnizarea apei potabile in orasul Calimanesti, in zona intersectiei strazilor Calea lui Traian cu Intrarea Trafic Greu si zona de sud (Seaca), precum si pe strada Constantin Brancoveanu.Aceasta masura apare ca urmare a necesitatii efectuarii lucrarilor de deviere a conductei de distributie a apei potabile din zona podului de peste paraul Ogoare, de pe strada Calea lui Traian, Calimanesti si afecteaza aproximativ 110 utilizatori. ... citeste toata stirea