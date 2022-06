Se opreste apa potabila la Ocnele Mari

Ca urmare a executarii lucrarilor de remediere a avariei pe reteaua PEHD De 160, existenta in orasul Ocnele Mari, strada 22 Decembrie, in data de 30.06.2022, intre orele 0900 - 1300, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in orasul Ocnele Mari - strazile 22 Decembrie (partial), Aviatorului, Lacurilor si Slatioarele.In aceasta perioada orara, echipele de interventie ale APAVIL SA vor face eforturi sustinute pentru scurtarea timpului necesar finalizarii lucrarilor. ... citeste toata stirea