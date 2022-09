Se opreste apa potabila pe mai multe strazi din Ocnele Mari

In vederea efectuarii lucrarilor de conectare a retelei de distributie apa potabila din PE D 110 mm ce va alimenta strada Garii din orasul Ocnele Mari, la reteaua de distributie apa potabila existenta in zona (OL D159mm), va comunicam ca in data de 16.09.2022, intre orele 900 - 1500, se va intrerupe furnizarea apei potabile la utilizatorii din orasul Ocnele Mari, pe strazile: 22 Decembrie, Scolii, Albinelor, Sondelor, Salinei, Aviatorilor, Lunca, Slatioarele, Gorunis, Salcamilor, Buridava si ... citeste toata stirea