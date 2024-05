SE OPRESTE apa potabila pe mai multe strazi din Ramnicu Valcea. Vezi zonele afectate

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila, aparuta pe conducta de transport apa potabila OL/PREMO Dn 600 mm, existenta in Ramnicu Valcea, strada Uzinei, nr. 1, reprezentantii APAVIL SA au anuntat ca, in data de 14 mai 2024, intre orele 09.00 - 19.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea, dupa cum urrmeaza:* strada Drumul Garii (Gandacesti);* strada Buridava;* strada Stolniceni (partea stanga de ... citește toată știrea