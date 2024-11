SE OPRESTE apa potabila pe o strada din Ramnicu Valcea

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila pe conducta de distributie din PEHD D140mm, existenta pe strada Banu Maracine, in data de 25 noiembrie 2024, intre orele 09.00 - 16.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea, strada Banu Maracine (tronson cuprins intre Bulevardul Nicolae Balcescu si strada Matei Basarab).Manevrele care vor fi efectuate pot duce la influentarea calitatii apei potabile si pe ... citește toată știrea