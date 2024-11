SE OPRESTE APA potabila pe Strada Principala din comuna Pausesti Maglasi. Vor fi afectati si consumatorii de pe alte strazi

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila existenta pe reteaua de distributie apa potabila, din PEHD D315 mm, din comuna Pausesti Maglasi, intersectia strazii Principala cu strada Primaverii, reprezentantii Apavil SA au anuntat ca, in data de 20 noiembrie 2024 (miercuri), in intervalul orar 09.00-17.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in comuna Pausesti Maglasi (tronson cuprins intre Manastirea Saracinesti si ... citește toată știrea