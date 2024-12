Se opreste, partial, apa potabila la Mihaesti si Babeni. VEZI cand

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila pe conducta din PEHD D500mm, din comuna Mihaesti, satul Stuparei, ce alimenteaza partial comuna Mihaesti si orasul Babeni, in data de 09.12.2024, in intervalul orar 09.00 - 17.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din comuna Mihaesti, strada Hidrocentralei (partial), strada Stuparei (DN 64), de la intersectia cu strada Hidrocentralei pana la postul de transformare (partea stanga de ... citește toată știrea