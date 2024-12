SE SCHIMBA vremea! Coduri GALBEN si PORTOCALIU pentru judetul Valcea

In perioada 15 decembrie (ora 10.00) - 16 decembrie 2024 (ora 10.00), judetul Valcea se va afla sub avertizare Cod Galben. Vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de 50-70 km/h, iar in partea de nord a judetului, la altitudini de peste 1.500 de metri, vantul va atinge viteze de 75-95 km/h si va ... citește toată știrea