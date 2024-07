SEARA DE POMINA cu un barbat alcoolic! A lovit masina unei femei... politistii au fost nevoiti sa il aresteze pentru ce a facut apoi

Inspectoratul de Politie Judetean Valcea ne-a comunicat ca un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Lapusata.In fapt, la data de 10 iulie 2024, in jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, pentru a interveni la un accident rutier, produs pe Drumul Judetean 643, in comuna Ladesti, soldat cu pagube materiale. Politistii ajunsi la fata locului, au stabilit ca cele sesizate ... citește toată știrea