Sedinta la Prefectura Valcea! Furtuna Ashley ameninta Romania. STAEsI ACASA

Prefectul judetului Valcea, Mihai Oprea, a convocat, in data de 25 septembrie 2024, grupul de suport tehnic nr. 2.1 din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, in vederea evaluarii modului de implementare a masurilor de prevenire a inundatiilor care ar putea aparea in judetul Valcea, in situatia inregistrarii unor precipitatii abundente in intervale scurte de timp si care ar putea avea implicatii asupra obiectivelor de infrastructura tehnico-edilitara de la nivelul ... citește toată știrea