Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) isi continua cresterea electorala pe fondul greselilor pe care guvernarea le face. La Valcea, AUR sta foarte bine in sondaje, putand sa se lupte pentru locul al doilea daca in viitorul foarte apropiat s-ar organiza alegeri parlamentare. Deficientele AUR Valcea au fost, pana in urma cu cateva luni, slaba organizare in teritoriu. Noii lideri locali lucreaza la treaba aceasta, insa ar trebui sa inceapa cu organizatia municipala. Ea e ,,nava amiral" a ... citeste toata stirea