Luni, 6 iunie, segmentul din Calea lui Traian cuprins intre intersectia cu strada Grigore Procopiu ("Hanul Haiducilor") si Podul Vinerii Mari intra in reabilitare pentru o durata estimata (in conditii meteorologice favorabile) de doua saptamani. In cadrul lucrarilor vor fi cuprinse si racordurile cu arterele de circulatie adiacente principalei cai rutiere a orasului, respectiv strazile Constantin Brancoveanu, ... citeste toata stirea