Senatoarea liberala Claudia Banu a conceput un proiect legislativ contra comercializarii energizantelor pentru minori. Conform unui text publicat pe Facebook, Banu sustine ca initiativa a pornit in urma discutiilor cu parintii ingrijorati de acest fenomen. Redam integral textul, cu mentiunea ca senatoarea se afla pe o linie ascendenta a initiativelor legislative cu adevarat importante.Astazi vin cu rezultate concrete in urma discutiilor pe care le-am avut cu cetatenii, la cabinet, in cadrul ... citeste toata stirea