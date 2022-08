Sens giratoriu construit cu bani europeni pe Calea lui Traian

In cadrul proiectului cu finantare europeana "Modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea", a demarat amenajarea sensului giratoriu de la intersectia strazii Mihai Eminescu cu Calea lui Traian, in vecinatatea sediului Inspectoratului Judetean de Politie. Se estimeaza ca lucrarile se vor incheia la jumatatea ... citeste toata stirea