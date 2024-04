SENTINEsA BLANDA pentru valceanul de 29 de ani gasit vinovat de comiterea mai multor infractiuni

Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Valcea, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au pus, ieri, 23 aprilie 2024, in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Tribunalul Valcea. Acest mandat il vizeaza pe un barbat, in varsta de 29 de ani, domiciliat in Ramnicu Valcea."Politistii au pus in executare un mandat de executarea pedepsei cu inchisoarea privind un barbat de 29 de ani, condamnat la ... citește toată știrea