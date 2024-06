SENZAEsIONAL! Barbatul din imagine si-a batut nevasta chiar in timpul meciului dintre Romania si Slovacia. Cine ar fi... vinovat?

* cetateanul microbist a stricat si distractia politistilor, care nu au mai apucat sa vada in direct golul RomanieiIntamplare care ar fi haioasa, daca mai intai nu ar fi trista, s-a petrecut pe 26 iunie 2024, in comuna Pietrari. In fapt, miercuri seara, 26 iunie 2024, in jurul orei 19.30, politistii au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca vecina sa a fost agresata fizic de catre sotul acesteia. Apelul telefonic a venit chiar in timpul meciului dintre Romania ... citește toată știrea