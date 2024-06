Seriozitate, incredere, implicare si respect! Remus POPA (PSD) vine primar la Maciuca

"Stimati concetateni,Sunt Remus POPA si sunt nascut si crescut in comuna Maciuca. Am 49 de ani, o familie frumoasa si sunt de profesie economist. Sunt adeptul investitiilor in folosul cetatenilor si de aceea, cu voia dumneavoastra, permiteti-mi sa modernizam comuna Maciuca pentru confortul si cresterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor de aici. Atragerea fondurilor europene intr-o localitate este foarte importanta pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor, iar un primar ... citește toată știrea