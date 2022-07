Sezonul sinuciderilor. "Filmul" salvarii unui barbat care voia se spanzure FOTO

In Valcea, in ultima saptamana au existat mai multe tentative, dar si cazuri de sinucidere. Daca pentru unii dintre sinucigasi nu s-a mai putut face nimic, exista si un caz in care politistii au reusit sa convinga un barbat sa renunte la planurile sale, dupa ore de discutii. Ultimul caz de sinucidere a fost raportat in Valcea joi, 30 iunie, dupa ce un barbat de 60 de ani, din Preotesti - Balcesti, s-a aruncat intr-o fantana. De acolo a fost scos fara suflare de pompierii militari din cadrul ... citeste toata stirea