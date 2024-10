Si ARMATA a venit cu joburi la Bursa locurilor de munca de la Valcea. DORITORII... s-au lasat asteptati

Criza de forta de munca este tot mai acuta in judetul Valcea! Multi patroni se afla efectiv in situatia de a nu avea pe cine sa angajeze pentru a-si putea dezvolta afacerile. Chiar si unele institutii de stat se confrunta cu probleme in ceea ce priveste atragerea de personal.Informatia care circula neoficil prin randul angajatorilor, dar si al potentialilor angajati este urmatoarea: cine ofera 5.000 de lei salariu net (sau mai mult), gaseste oameni pentru a-i angaja; cine nu da atat (sau ... citește toată știrea