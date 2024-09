Si barbatii mai fug de acasa! Cazul lui Laurentiu

La data de 16 septembrie 2024, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in cursul aceleiasi zi, numitul Laurentiu Mihalcea, in varsta de 56 de ani, domiciliat in comuna Mihaesti, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit."La momentul plecarii, Laurentiu purta o geaca de culoare ... citește toată știrea