Si in aceasta luna, romanii pot imprumuta statul cu bani. CE DOBANZI sunt oferite?

Romanii pot investi, in aceasta perioada de inceput de an, in titluri de stat Tezaur, cu dobanzi de pana la 7,8%. Veniturile sunt neimpozabile. Aceste titluri de stat Tezaur, disponibile cu maturitati de 1, 3 si 5 ani, beneficiaza de dobanzi anuale de 7%, 7,5% si 7,8%, in functie de maturitatea aleasa."Titlurile de stat reprezinta o optiune sigura de investitie, cu dobanda avantajoasa si neimpozabila. In plus, dobanda platita din bugetul de stat ramane in tara, contribuind la veniturile ... citește toată știrea