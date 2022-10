Siguranta rutiera din Sirineasa, in atentia primarului Streinu

Primarul comunei Sirineasa, Ion Bebe Streinu, continua sa ia masuri pentru ca traficul rutier si pietonal sa se desfasoare in siguranta ca localitatea pe care o conduce. Recent, edilul sef a realizat 1,5 kilometri de trotuar pe marginea DJ 677 F. Pentru acest proiect i-a avut in vedere pe elevii care nu beneficiaza de transport cu microbuzul, mai ales ca s-au inmultit masinile, circulatia este intensa in zona, iar micutii trebuie sa ajunga in siguranta la scoala. Acum, primarul Streinu anunta ... citeste toata stirea