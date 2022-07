Simbioza perfecta dintre natura si traditie: "Oltenia de sub munte" FOTO

"Oltenia de sub munte" reprezinta, probabil, cel mai ambitios proiect din zona de sud a tarii din ultimele decenii, al carui scop principal este de a deveni unul dintre putinele geoparcuri inscrise in reteaua mondiala UNESCO. Desfasurata pe o suprafata de sub 1.000 de kilometri patrati, zona cu o istorie de 380 de milioane de ani are un numar impresionant de obiective turistice naturale, istorico-culturale, arhitecturale si monahale, din care am aminti: singurul monument istoric din Oltenia ... citeste toata stirea