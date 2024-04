Simion, rezerva strategica a PNL Valcea in razboiul cu PSD

Liberalul Aurel Simion este candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean Valcea si este secretar de stat in Ministerul Agriculturii. Deja a adunat patru ani de cand detine aceasta functie, deci este obisnuit cu administratia publica la cel mai inalt nivel. Pana sa lucreze in minister, Simion a avut mai multe mandate de consilier judetean. Ca orice liberal care se respecta, provine din mediul de afaceri. Este antreprenor din anul 1991, an in care a infiintat Avii - Gis, ... citește toată știrea