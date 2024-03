Simion: "Voi merge pe strazi cu Mindrescu in campanie, ca sa castigam la Dragasani"

Pe 8 martie, la Dragasani, la petrecerea doamnelor din AUR, a fost prezent liderul national al partidului, George Simion. Acesta a transmis inca odata ca il sustine pe afaceristul Nicolae Mindrescu la Primaria Municipiului Dragasani si ca va veni in campanie alaturi de el. Pe fondul fracturarii electoratelor traditionale ale PNL si PSD in orasul dintre vii, dar si pe fondul unei reale cresteri a AUR in sondaje, sansele lui Mindrescu la primarie sunt considerabile.Petrecerea s-a desfasurat ... citește toată știrea