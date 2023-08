Cererea de finantare cu nr. AS-5328, depusa pe programul national de investitii "ANGHEL SALIGNY", privind obiectivul de investitii ,,Parteneriat pentru infiintare retele inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Sirineasa, Pesceana, Scundu si Glavile, cu toate localitatile apartinatoare acestora", a fost inclusa pe lista de finantare. Investitia pentru introducerea gazului in cele patru localitati are o valoare de 6 milioane de euro si urmeaza sa fie derulata in urmatorii ani. ... citeste toata stirea