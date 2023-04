APAVIL SA a desfasurat si in perioada 15-21 aprilie 2023 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale.AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, avariile la conductele de apa potabila pe str. Aurelian Sacerdoteanu nr. 22A si I. C. Bratianu - Bl. A 64.LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea aducerii la starea ... citeste toata stirea