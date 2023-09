APAVIL SA a desfasurat si in perioada 16 - 22 septembrie2023 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale.AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, avariile la conductele de apa potabila pe strazile: Alexandru Sahia nr. 20, Colonie Nuci nr. 57, Colonie Nuci nr. 43, Macilor nr. 11, Buda nr. 37A, Calea lui Traian Bl. 31 si Viilor nr 7.LUCRARI DE AMENAJARE A ... citeste toata stirea