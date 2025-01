Slujire si filantropie in Arhiepiscopia Ramnicului. 1.898.303 lei au fost cheltuiti in scop social si educational in anul 2024

Cu binecuvantarea si sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, joi, 9 ianuarie 2025, a avut loc sedinta anuala a Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Ramnicului.Lucrarile au fost precedate de savarsirea slujbei de Te Deum in Catedrala Arhiepiscopala "Sfantul Ierarh Nicolae" de catre Chiriarhul Ramnicului, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi.In continuare, in Sala Emaus de la Centrul pastoral-cultural "Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Ramnicului", dupa ... citește toată știrea