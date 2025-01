SOCANT! Aproape de viol, la priveghi! Barbatul a fost retinut

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 4 Prundeni, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani, au retinut un barbat cercetat pentru savarsirea infractiunii de tentativa de viol.Din cercetarile efectuate, s-a stabilit ca la data de 2 ianuarie 2025, in jurul orei 08.00, barbatul, in varsta de 44 de ani, din localitatea Orlesti, in timp ce se afla la un priveghi impreuna cu persoana vatamata, o femeie de 64 de ani din municipiul ... citește toată știrea