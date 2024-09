SOCANT! Barbatul care a comis o crima intr-o comuna din Valcea si-a pus capat zilelor

La data de 22 septembrie 2024, in jurul orei 09.15, politistii orasului Baile Olanesti au fost sesizati de catre o femeie, despre faptul ca, in localitatea Pausesti-Maglasi, o persoana a fost gasita spanzurata. La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca cele sesizate se confirma, echipajele medicale efectuand manevrele de resuscitare, insa rezultatul a fost negativ, declarandu-se astfel decesul persoanei. In cauza, este vorba de un barbat in varsta de 39 de ani domiciliat in ... citește toată știrea