SOCANT! Minorul care a jefuit gospodaria unei femei a fost internat la Psihiatrie. A furat AUR

La data de 25 septembrie 2024, politistii au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in intervalul 11.00-13.00, persoane necunoscute au patruns in locuinta acesteiea, fara drept, de unde i-au sustras bijuterii in valoare de aproximativ 2.000 de lei.In urma activitatilor desfasurate, in data de 26 septembrie 2024, politistii au stabilit identitatea un tanar de 17 ani, domiciliat localitatea Valea Mare, ulterior acesta fiind internat la Sectia Pshiatrie din cadrul Spitalului ... citește toată știrea