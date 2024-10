SOCANT! Politia a descoperit sute de romani care si-au cumparat arme, ilegal, de pe internet. TREI sunt din Valcea. Vezi localitatile

Astazi, vineri, 4 octombrie 2024, politistii structurilor arme, explozivi si substante periculoase, sprijiniti de alte structuri cu atributii pe linia politiei judiciare, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase - I.G.P.R., pun in executare 316 mandate de perchezitie domiciliara in toate judetele tarii.Trei astfel de perchezitii se desfasoara in judetul Valcea; una in comuna Tetoiu si tot cate una in municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani.Actiunea este organizata ... citește toată știrea