Sofer de TIR din Valcea, candidat pentru sefia USR la nivel national

Opt candidati s-au inscris in lupta interna pentru sefia USR la nivel national, iar surpriza vine de la Valcea. Un sofer de TIR, membru al filialei USR Balcesti, si-a depus candidatura, luandu-se la "tranta" cu deputati, primari, lectori universitari si ingineri. Ceea ce nici Andrei Gheorghiu, liderul USR Valcea, nu a avut curaj sa faca, a facut-o iata un sofer de TIR. Din cate am reusit sa aflam, valceanul Alexandru Kiss face parte din vechiul Plus. Colegii sai din USR Valcea nu prea-l cunosc ... citeste toata stirea