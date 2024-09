SOFER din Valcea, implicat intr-un accident GRAV la Sibiu! S-a rasturnat pe autostrada

In aceasta dimineata de luni, 30 septembrie 2024, politistii BPA A1 Ramnicu Valcea - Deva au intervenit la un accident produs pe A1, la km. 270, in zona comunei Saliste, pe sensul Sebes - Sibiu (judetul Sibiu).Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism pe banda 2, un barbat in varsta de 58 de ani, domiciliat in judetul Valcea, pe fondul oboselii la volan, ar fi adormit, ... citește toată știrea