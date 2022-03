Spectacolul "Te iubesc, Femeie!" al lui Stefan Banica, cadoul Municipalitatii Ramnicului de Ziua Femeii

Aprobat prin Hotarare de Consiliu in sedinta ordinara din februarie, spectacolul lui Stefan Banica "Te iubesc, Femeie!" de la Sala Sporturilor "Traian" este cadoul si semnul de respect al administratieimunicipale catre doamnele si domnisoarele - sotii, mame, bunici, prietene, fiice - din Ramnicu Valcea. Evenimentul este programat in data de 8 martie, incepand cu ora 19.30, la Sala Sporturilor "Traian", iar la el vor putea lua parte - cu respectarea restrictiilor in vigoare la acest moment - 2. ... citeste toata stirea