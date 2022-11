Sportivii romani vor primi rente viagere datorita unei legi facute de Neata

Lovitura de imagine, dar si in planul profund al respectului fata de performerii Romaniei din toate sporturile. Deputatul PSD Valcea Eugen Neata a reusit sa-si convinga colegii sa voteze o lege care sa acorde rente viagere sportivilor ce fac performanta pentru Romania. Povestea acestei initiative legislative o spune chiar Neata intr-o postare pe Facebook pe care o redam in intregime, nu inainte de a mentiona ca proiectul a fost votat in unanimitate la ultima comisie, cea pentru Tineret si Sport. ... citeste toata stirea