Locul 5 pe tara la testarea antidrog pentru Serviciul Politiei Rutiere (SPR) Valcea, insa acuratetea testelor lasa de dorit. Nu putini au fost soferii care au luptat luni de zile in instanta pentru a-si dovedi nevinovatia, timp in care s-au ales cu stigmatul de "drogat", cu bani cheltuiti, cu permis suspendat si cu suspiciunile prietenilor.In cadrul unei conferinte de presa, seful Politiei Rutiere Valcea, subcomisarul Florin Marascu, a precizat ca, in primele opt luni ale anului, au fost ... citeste toata stirea