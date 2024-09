Sprijin financiar in valoare de 75.847 lei, acordat de Arhiepiscopia Ramnicului pentru tratamentul unui baietel bolnav

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, Sectorul Social al Arhiepiscopiei Ramnicului, a acordat un sprijin financiar in cuantum de 75.847 lei, necesar pentru tratamentul minorului I. E. Baietelul, in varsta de sapte ani, a fost diagnosticat cu autism atipic, intarziere psihica severa cu deficienta comportamentului, sindrom plurimalformativ cu hiperlaxitate ligamentara, fiind incadrat in grupa a II-a de handicap, asa cum reiese din documentele anexate ... citește toată știrea