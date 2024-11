Sprituit bine, un barbat din Tomsani s-a urcat la volan si a plecat cu masina. A ajuns doar pana la Francesti...

In noaptea de 7 spre 8 noiembrie 2024, in jurul orei 01.00, politistii orasului Babeni, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pentru asigurarea unui climat optim de siguranta publica si rutiera, au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe Drumul Judetean 646, pe raza comunei Francesti.La volanul autoturismului, politistii au identificat un barbat in varsta de 40 de ani, ... citește toată știrea